Çorumun milli gururu Mehmetcan Töremiş yeni başarılar kazanmak için Çin’de. Çin’de yapılacak olan Gençler Dünya Takım ve ferdi Badminton Şampiyonasında mücadele edecek milli takım Çin’e gitti.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden yetişen ve küçük yaş gruplarından başlayarak sayısız şampiyonluklar ve madalyalar kazanan milli sporcu Mehmetcan Töremiş ve Beren Aşkar genç milli takım kadrosunda yer aldı ve Çin’e gitti.

20 Eylül’de başlayacak ve 13 Ekim’e kadar devam edecek olan ve çok sayıda ülke milli takımının mücadele edeceği Gençler Dünya Badminton Şampiyonasında milli takımın hedefi kürsüye çıkmak. Alt yaş kategorilerinde bir çok turnuva ve şampiyonalarda milli takımlarda başarılar kazanan Mehmetcan Töremiş ve Beren Aşkar gençler kategorisinde ilk kez mücadele edeceği Dünya Şampiyonasında iyi bir derece elde etmek istiyor.

Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar genç milli takım için iyi bir sınav olacağını belirterek çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Boyar, milli takımda mücadele edecek Mehmetcan Töremiş ve Beren Aşkar’ın da bu zorlu şampiyonadaki performansının çok önemli olduğunu belirterek tüm teknik ekibe ve sporculara başarılar diledi.

30 Eylül’de başlayacak Dünya Şampiyonasında ilk günlerde takım yarışmaları daha sonra ise ferdi müsabakalar ile madalyalar sahiplerini bulacak.