Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Sinan Avşar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Sinan Avşar, Başkan Aşgın'a seçilmesi halinde yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri paylaştı.

AŞGIN'A TEŞEKKÜR

Projelerin amatör spor camiasını daha ileriye taşıyacak projeler olduğunu belirten Avşar, amatör spora verdiği desteklerden dolayı camia adına Aşgın'a teşekkür etti.

Çorum'un spor camiasının, branşlara özgü ilin ölçeğine uygun bir sporcu fabrikasına ihtiyaç duyduğunu belirten Avşar, yeni dönemde böyle bir tesisin kazandırılması için paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve istişare halinde gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

'TAMAMINI GENEL KURULDA PAYLAŞACAĞIZ'

Projelerinin tamamını genel kurulda açıklayacağını ifade eden Avşar, ziyaret sonrası bir kısmını kamuoyu ile paylaştı.

Gençlere Yönelik Projeler, Kulüpleri Güçlendirme Projeleri, Sosyal ve Kültürel Etki Projeleri, Dijital ve Modern Spor Projeleri ve İdari Projeler olmak üzere projeleri 5 ana başlık altında topladıklarını aktaran Avşar, içerikleriyle ilgili şunları söyledi:

"Gençlere Yönelik Projeler: ASKF üyesi spor kulüplerimizdeki sporcularımızın yurt dışı tecrübesi kazanmasını sağlamak amacıyla Erasmus + Spor Projelerini hayata geçireceğiz. Projeleri Çorum ASKF bünyesinde oluşturacağımız profesyonel bir operasyon ekibi yönetecek. Federasyonumuza üye bütün kulüplerimiz bu projelerden faydalanacak.

Kulüpleri Güçlendirme Projeleri: İş dünyası ile spor kulüplerimiz arasında köprü kurarak sponsorluk anlaşmalarını hayata geçireceğiz. Bu sponsorluk anlaşmaları amatör spora can suyu olacak. Sponsorluk anlaşmalarını ve idari ve mali işlerimizi de alanında uzman profesyonel bir ekip yürütecek.

Sosyal ve Kültürel Etki Projeleri: Spor Festivalleri düzenleyerek çeşitli spor branşlarında ülkemizi temsil etmiş ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmiş sporcularımız ile gençlerimizi buluşturacağız. Müzik, kültür ve sporun birleştiği büyük organizasyonlar düzenleyeceğiz.

Dijital ve Modern Spor Projeleri: ASKF Mobil Uygulamasını hayata geçirerek; Fikstürler, antrenman programları, sporcu kayıtları, canlı skorlar gibi bilgileri buradan açıklayacağız. Bunun yanında; Gençlerin ilgisini çeken e-spor dijital spor branşlarına yatırım yapılması için çalışmalarda bulunacağız.

İdari Projeler: ASKF ile üye kulüpler arası iletişimi güçlendireceğiz. Bunun için profesyonel destek alarak iletişim ekibi kuracağız. Kuracağımız bu iletişim ekibi federasyonumuza üye kulüpleri ve kulüplerin faaliyetlerini tanıtacak. Bu çalışma ile üye kulüplerimizin reklamını yapmış olacağız. Çünkü biz federasyonumuza üye bütün kulüpleri federasyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Onların kapasitelerini geliştirmesi daha fazla kitlelere ulaşması bizlerin tek amacı."

Çorum ASKF olarak kendi gelir kaynaklarını oluşturmak için bir işletme kuracaklarını vurgulayan Avşar, "Federasyonumuza üye kulüplerin sporcu ve yöneticilerinin eğitim, toplantı, kutlama gibi özel günlerini veya görüşmelerini gerçekleştirebilmesi için ASKF Lokalini hayata geçireceğiz.

Kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyası, spor taban birlikleri ile; spor il temsilcilikleri, dernekleri, birlikleri ve kurulları ile uyum içerisinde çalışacağız.

Yönetim asil-yedek, denetim asil-yedek, onur kurulu, il temsilcileri, spor taban birlikleri, spor taban birliklerinin dernekleri, birlikleri, kurulları, hakem kurulları, kamu kurum ve kuruluşlarının idareci ve yöneticileri ve iş dünyasının katılımıyla aylık istişare toplantıları gerçekleştireceğiz. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu hep birlikte ortak akıl ile yöneteceğiz" açıklamasında bulundu.