Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen Liseler arası futbol turnuvası GENÇLİG’de heyecan devam ediyor.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyesi Cumhur Sevinç önceki akşam oynanan maçı ziyaret ettiler.

Turnuvada mücadele eden tüm takımlara başarılar dileyen Arıcı ‘Sporun birleştirici gücünü sahada hisseden genç kardeşlerimize tatlı ikramında bulunarak hem moral verdik hem de başarı dileklerimizi ilettik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin azmi, heyecanı ve fair-play ruhu bizleri son derece mutlu etti. Sporla büyüyen, değerleriyle güçlenen bir nesil için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’ dedi.