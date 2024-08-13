Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli’yi ziyaret etti. Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Genel Sekreter Hilal Kiraz, Yönetim Kurulu üyesi Osman Pehlivan, Çorumgücüspor Başkanı Mustafa İdikikut ile birlikte Kargı’da bir dizi ziyarette bulundu.

İlk olarak Belediye Başkanlığına seçilen Hamit Dereli’yi ziyaret eden ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetim kurulu üyeleri yeni başkan Dereli’yi tebrik ettiler. Başkan Ferhat Arıcı yeni başkan Dereli’ye yeni görevinde başarılar diledi ve ilçede amatör sporun gelişimi için desteklerini beklediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Hamit Dereli ise ziyaretlerinden dolayı Amatar Spor Kulüpleri Federasyonu’na teşekkür etti ve ilçede sporun gelişimi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

ASKF Yönetimi daha sonra Kargıserispor Başkanı Kemal Dümenci ve Kargıgücüspor Başkanı Selahattin Erdoğan’ı ziyaret ederek hem görüş alış verişinde bulundular hemde milli takım formalarını hediye ettiler.