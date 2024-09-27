Çorum Amatör Spor Kulüplerinden Ortaköy’e ziyaret. Federasyon Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri Ortaköy Belediyesi ve Ortaköyde okulları ziyaret ederek öğrencilere spor malzemesi dağıttı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Pehlivan ile birlikte Ortaköy Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ilk olarak Belediye Başkanı Taner İspir’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında amaör sporun geliximi için ilçede yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Arıcı, Ortaköy Belediyespor’un aktif olarak futbol ve diğer branşlarda liglere katılması dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Taner İspir’de bu konuda çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve ziyaretlerinden dolayı ASKF Başkan ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyaret sonunda ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir’e forma hediye etti

Okullara malzeme

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Ortaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İspir, ASKF Yönetim Kurulu üyesi Osman Pehlivan Ortaköy ilçe ziyareti sırasında Ortaköy 100. Yıl İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret ederek değişik spor branşları malzemeleri dağıtarak çocuklardan spor alanlarına olmalarını istediler.