Demokrat Parti(DP) İl Başkanı Ahmet Damar, gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Ahmet Damar, gazetemizin 34’ncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ‘nice yıllar’ temennisinde bulundu.

Yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunan Damar, önümüzdeki hafta adaylarını açıklayacaklarını belirterek, “Aşkla değil Çorum’un muradıyla geliyoruz” dedi.

İktidarın vatandaşı sefalete sürüklediğini belirten Damar, “Çorum, Demokrat Parti geleneğiyle daha önceden olduğu gibi Türkiye’nin her karış toprağında yapılan hizmetler gibi Çorum’a da yaptığımız hizmetleri kaldığımız yerden inşa etmeye geliyoruz. İktidar yıllardır halkını unuttu, sefalete sürükledi. Hz. Ali’nin kuvvetiyle halkını sindirirken, Hz. Ömer’in adaletinden uzak kalan iktidarı, Hz. Ali kuvveti ile Hz. Ömer’in adaletinin ayrılamayacağını birlikte bütünleşeceğini hatırlatmaya geliyoruz” dedi.

Seçimde şartların eşit olmadığını ifade eden Damar, şu açıklamalarda bulundu: “İktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bilbordları Belediye’nin parasıyla yani milletin parasıyla donatıyor. Çorum Belediye Başkanı ve Adayı da Belediye’nin kuvvetiyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla, evine ekmek götüremeyen emeklinin cebinden aldığı vergiyle seçim çalışması yapıyor. Bilbordları bizim vergimizle donatan bir iktidar ve belediyeden ilimizi kurtaracağız.

Çorum ve ilçelerinin eşit hizmet alacağı, İl Genel Meclisi adaylarımızla, ilimiz ve ilçeleri Muradına kavuşturmaya geliyoruz. Çorum’un hizmet hakkıdır diyen bir Adnan Türkoğlu geleneğinden hizmet eden, işinin ehli, liyakat sahibi olan hizmet anlayışı ile geliyoruz.”