Atakan Cangöz 11 ay sonra taraftarının önünde maça çıktı. önceki hafta sonu Erokspor ile oynanan maçın son dakikasında oyuna giren Atakan Cangöz, Erzurumspor maçında ise 70. dakikada Atakan Akkaynak’ın yerine oyuna girdi.

Ligde geçtiğimiz sezon 25 Aralık 2023 tarihinde Boluspor ile iç sahada oynanan ve kırmızı siyahlı takımın 2-0 kazandığı maçta ikinci yarıda oyuna giren Atakan Cangöz geçirdiği sakatlığın ardından uzun süren bir ameliyat ve tedavi süreci geçirdi.

Tecnübeli futbolcu Atakan Cengöz bu çok uzun sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına ve takım arkadaşlarına katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek kendisine bu zorlu dönemde büyük destek veren ailesi, kulüp yönetimi, teknik heyet, takım arkadaşlarına ve tüm taraftarlara teşekkür etti.