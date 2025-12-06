U 16 Liginde sezonun ilk kupaları bugün sahiplerini buluyor.

Vefaspor U 16 takımı bugün oynayacağı Gençlerbirliği maçının ardından şampiyonluk kupasını alacak.

Grupta oynadığı sekiz maçıda kazanarak final grubuna yükselen Vefaspor takımı final grubunda da ilk beş maçını kazanarak son maçlar öncesinde şampiyonluğuu garantiledi.

Vefaspor bugün saat 14’de Devane sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Vefaspor takımı bu maçın ardından düzenlenecek törenle kupasını alacak.

Bugün Sungurlu sahasında ise saat 14’de ligi ikinci bitiren Mimar Sinanspor Sungurlu Belediyespor ile karşılaşacak. U 16 Liginde heyecan bu iki maçla sona erecek.

Hakemler Çelikcan ve Dişçeken

U 16 Liginde bugün oynanacak Vefaspor- Gençlerbirliği maçını Mevlüt Dişçeken yönetecek yardımcılığını ise Hasan Sarı ve Müge Gözdaş yapacak.

Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinan arasındaki maçı ise Emre Çelikcan yönetecek yardımcılıklarını ise Murat Buğra Şirin ve Yusuf Enes Demir yapacak.