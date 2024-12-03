Ahlatcı Çorum FK’nın cumartesi akşalı sahasında oynadığı Erzurumspor maçını 2594 biletli taraftar izledi.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre maça giriş yapması beklenen 3167 bilet sahibi tarafından 2594’ü takımlarına stada gelerek destek verdiler. 663 taraftar ise maça girme hakkı olmasına karşın stada gelmedi,.

Batı Kapalı Sol tribünde girmesi gereken biletli taraftar 82 olmasına karşın maça giriş yapan taraftar 61 oldu.

Maraton tribününde bulunan D bloklarda ise 1213 biletli taraftar olurken stada giriş yapan taraftar sayısı ise 1015 oldu. Localarda ise giriş yapması beklenen taraftar sayısı 255 oluken giriy yapan 208 oldu.

Kale arkasında bilet sahibi 842 kişi olurken maça giriş yapan 737 kişi oldu.

Misafir tribüne bilet alan taraftar sayısı 107 olurken maça giriş yapan ise 97 kişi oldu.

Protokol tribününe akredite edilen sayı 60 olurken giriş yapan sayı ise sadece 14’de kaldı. VİP A, B, C ve D tribünlerinde ise giriş hakkı bulunan 608 kişiden 462 kişi maça giriş yaptı.