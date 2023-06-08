Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Murat T. (38) idaresindeki 19 UH 077 plakalı otomobil ile Irak uyruklu Mohammed Mudhar W'nin (19) kullandığı 19 ACY 265 plakalı motosiklet, Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Cadde'de çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berat E. (18), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA