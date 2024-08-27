Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından hazırlanan "Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor" Avrupa Birliği projesi kapsamında atanamayan öğretmenler ve mühendislik öğrencileri ile engelliler başta olmak üzere hedef gruplara geleceğin meslekleri ile kurs eğitimi verildi.

Bu kapsamda proje yürütücüsü Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Kurt, Çorum’da düzenlediği basın toplantısı ile proje hakkında bilgi verdi.

Proje ile atanamayan öğretmenler ve mühendislik öğrencileri ile engelliler başta olmak üzere hedef gruplara robotik kodlama , STEM+A, Nesnelerin İnterneti, Yenilenebilir Enerji, PLC/SCADA, CAD/CAM, 3-D teknolojisi, İnsansız Hava Araçları Teknolojisi, KAIZEN, TRIZ, 5S, SixSigma, Verimlilik, İş Güvenliği, İlk ve Acil Yardım gibi çok sayıda onaylı sertifika içeren kurslar verileceğini aktaran Kurt, projenin Eylül ayının sonunda sona ereceğini söyledi.

Projenin temel amacının istihdam odaklı ve geleceğin mesleklerini dikkate alan dezavantajlı gruplara yönelik bir proje olduğunu dile getiren Kurt, yaklaşık 250 kişiye 2 bin 500 saat eğitim verildiğini ifade etti.

Proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir gelecekte, geleceğin mesleklerinin gerektirdiği yetkinliklere sahip, toplumsal cinsiyet eşitliği gözeterek ve dezavantajı kadınlara pozitif ayrımcılığı esas alan bir yaklaşımla insana ve kadına yakışır işler desteklendiğini belirten Kurt; “Proje hedef grupları; risk altındaki öğretmenler, İŞKUR'a kayıt işsiz genç kadınlar, yerel özel işletmelerde çalışan kadınlar, teknik bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri, atanamamış öğretmenler, STK Yöneticileri ile engelli bireylerden oluşmuştur. Projemiz yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir gelecekte, geleceğin mesleklerinin gerektirdiği yetkinliklere sahip, toplumsal cinsiyet eşitliği gözeterek ve dezavantajlı kadınlara pozitif ayırımcılığı esas alan bir yaklaşımla insana ve kadına yakışır işleri destekleyen" faaliyetler gerçekleştirdik. Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Türkiye Beyazay Demeği Amasya Şubesi ile yürüttüğümüz bu projede kurulan laboratuvarlar, STK temsilcileri iş birlikleri, verilen nitelikli eğitim programlan, seminer, panel, konferans faaliyetleri ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat kentlerimize katkıda bulunduğumuza, önemli bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum.” diye konuştu

Proje kapsamında Amasya, Çorum, Tokat, Samsun illerinin dahil olduğu TR83 bölgesinde "İnsana Yakışır İşler ve Yenilenebilir Enerji", "Eğitimde İnovatif Teknolojiler ve Yapay Zeka", "Geleceğin Meslekleri ve Geleceğin Gücü Yapay Zeka", Proje Bazlı Öğrenme (PVSol) Uygulaması", "Beyin Fırtınası ve Yaratıcı Düşünme Yaklaşımlar (TRIZ)" konulanında paneller, konferans ve seminerler düzenlendiğini aktaran Kurt;

“Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde akademisyenler ve meslek sahipleri yer alarak mesleki deneyimlerini, geleceğin meslekleri ile ilgili bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşmıştır. Çorum Dene-Yap Atölyesi, Suluova Biyogaz Enerji Santrali, Taşova Durucasu Hidroelektrik Enerji Santrali, Merzifon Rüzgar Enerji Santrali ne teknik geziler düzenlenmiştir. Proje kapsamında eğitim alanında dünyada iyi örneklerden biri olan Finlandiya' da ve rüzgâr enerjisi konusunda dünyanın başlangıç

noktası kabul edilen Danimarka' da inceleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Danimarka Vestas Firması Rüzgar Türbini Bakım-Onarım Eğitim Merkezi, DTU- Danimarka Teknik Üniversitesi, Finlandiya-Helsinki' de STEM+A En iyi örnekler başlığında altı farklı okul-kurum teknik gezileri yapılmıştır. Proje kapsamında ayrıca Amasya Üniversitesi yerleşkesinde elektrikli araç şarj istasyonu kurulmuştur.” ifadelerine yer verdi.