23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Sunguroğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Zümra Mendilli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi, Sunguroğlu İlkokulu Okul Müdürü Fikret Gündoğdu ve Sınıf Öğretmeni Kemal Taştemur ile birlikte Kaymakam Mutlu Köksal’ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Mutlu Köksal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenci Elif Zümra Mendilli’ye makamı devretti.

Makama oturan öğrenci Elif Zümra Mendilli ideallerini ve yapmak istediklerini İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal ile paylaştı.

Köksal, öğrencinin ameliyat olan ve halen hastanede yatmakta olan babasını görüntülü arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Köksal, 23 Nisan Kaymakamı Elif Zümra Mendilli’ye hediye vererek derslerinde başarılar diledi.