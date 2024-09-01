Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımları ile Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından dün gözaltına alındığı açıklanan Keleş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.