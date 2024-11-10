MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajına, “Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran büyük bir liderin, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi ve hamisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde onu bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” diyerek başlayan Mehmet İhsan Çıplak, “Büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla elde ettiği zaferler ile milletini özgürlüğe kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş Türkiye’nin temellerini atmış ve bizlere büyük hedefler bırakmıştır. Onun ilke ve inkılapları, her zaman yolumuzu aydınlatacak ve bizleri hedeflerimize ulaştıracaktır.

Bu anlamlı günde, Atatürk’ü anarken, onun bizlere bıraktığı mirası daha ileri taşımak için azimle çalışacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Onun düşünceleri, sadece Türk milletine değil, tüm insanlığa ışık tutmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi. (Haber Merkezi)