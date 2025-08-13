Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından düzenlenen Avcı Başı Kupası Trap ve Tek Kurşun atışları Melikgazi Atış Poligonunda yapıldı Üç kategoride yapılan ve 218 Atıcının katıldığı kurşun ve trap yarışları büyük ilgi gördü.

Yapılan atışlar sonunda Profesyonel Trapta Serkan Kaya birinci olurken Cemil Ahısha ikinci Orhan Hız ise üçüncü oldu. Avcılarda dereceye giren Atıcılar ise Fırat Çağıl birinci Recep Çolak ikinci Süleyman Topkara üçüncü Lütfü Özbulut dördüncü Özkan Murat ise beşinci oldu. Tek kurşun atışlarında ise Fatih Koç birinci Necati Abdal ikinci Yalçın Yetim üçüncü Burak Kayıkçı dördüncü Hulusi Kılıç ise beşinci oldu.

Atışlar sonunda kategorilerinde dereceye girenlerin ödüllerini Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Başkanı Serkan Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri Mursah Gökgöz, Mesut Tuncay, Avcılar Kulübü Başkanı Yasin Yetim ve Recai Velioğlu tarafından verildi. Başkan Kaya, Yarışmaya sponsor olarak Fam Av Market, Yüceler Av Bayi, Deniz Av Tüfekleri Tamir Bakım Av Bayi, Taşdemir Bayık Av Market,. izim Av Pet Malzemeleri Oto Aksesuarları, Yonca Ahşap Tasarım firmalarına katkıları için teşekkür etti.