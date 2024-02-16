Romanya’nın başkenti Bükreş’de yapılan Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasında Türk milli takımı Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu başarıda teknik heyette görev yapan iki Çorumlu teknik adamın katkısı çok büyük.

Milli takım Teknik Direktörlük görevine yeni başlayan Nazmi Avluca ve antrenör Bayram Özdemir milli takımın bu başarısına yaptıkları katkı ile büyük beğeni topladılar.

Avrupa Şampiyonasına genç bir kadro ile gitmelerine karşın elde ilen Grekoromen Güreş Milli Takımımız 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde şampiyonlukla tamamladı.

Gözden kaçırmayın Güreşi hem izledi hem tartıştılar

Avrupa Şampiyonası’nda 147 puan toplayan Grekoromen Güreş Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. 142 puanla Azerbaycan 2’nci, 99 puanla Ermenistan ise 3’üncü basamakta yer aldı.

Milli Takım Teknik Direktörü Nazmi Avluca sporcuların gösterdiği performanstan ve elde edilen bu başarıdan dolayı son derece mutlu oldukları belirterek ‘Bu şampiyonayı bugün itibari ile tamamladık ve hemen döner dönmez sporun en üst seviyesi olan Olimpiyatlar için gerekli çalışmalara başlayacağız. Hedefimiz her sıklette Olimpiyat Kotası alarakülkemize yeni şampiyonluklar kazandırmak istiyoruz’ dedi.