Barış Boyar yönetimindeki milli takım Avrupa Badminton Şampiyonasında çift kadınlarda yarı finale yükseldi.

Almanya’da devam eden Büyükler Avrupa Badminton Şampiyonasında Teknik Kurul Başkanlığını Barış Boyar’ın yaptığı milli takımda çift kadınlarda Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci eleme maçlarının ardından çeyrek final maçında Danimarka’lı rakiplerini zorlu mücadele sonunda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Çift kadınlarda yarı final ve final maçları bugün oynanacak.