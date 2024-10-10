Yurt dışından ilimize gelen bir grup öğretmen ve öğrenci Çorum Belediyesi’nin “Sıfır atık” çalışmalarını inceledi.

"Stop Increasing Climate Changes on Earth" Yeryüzünde İklim Değişikliklerini Durdurun Projesi kapsamında Mehmetçik Anadolu Lisesine Erasmus+ hareketliliği kapsamında İtalya, Portekiz ve Litvanya dan gelen 8 öğretmen ve 18 öğrenci Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti.

Heyete, Çorum Belediyesi’nin çevrenin korunması ve atıkların geri dönüşümüyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.