CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında evinden gözaltına alındı.

İKİ SUÇTAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma doğrultusunda, Pehlivan'a "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından, Pehlivan sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivan İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Pehlivan'ın ifadesinin savcılıkta alınacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN GÖZALTI KARARINA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İmamoğlu, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.