Çorum’un enerji sektöründe öncü kuruluşlarından biri olan Ay-Ka Enerji, Çorum Futbol Kulübü’nün her organizasyonunda destekte bulunmayı sürdürüyor.

Ay-Ka Enerji, kulüp yönetimi tarafından kısa bir süre önce satışa çıkarılan Localardan bir tanesini kiraladı.

Her yıl olduğu gibi yeni sezonda da loca kiralayarak kulübe destekte bulunan Ay-Ka Enerji Yönetim Kurulu Başkanı kadir Yücel, Çorum Futbol Kulübü’nün geçtiğimiz sezon elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Ay-Ka Enerji ailesi olarak her zaman Çorum Futbol Kulübü’nün destekçisi olduklarının altını çizen Kadir Yücel, “Her sene olduğu gibi önümüzdeki sezonda da loca sözleşmemizi yaparak, şehrimizi gururlandıran takımımıza desteğimi sürdürüyoruz.

Bizler, sizinle birlikte bu heyecan verici yolculuğa çıkmaktan ve başarılarımızı kutlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nün Süper Lig’e yükselmesi yolunda her adımda yanınızda olacağız” dedi.