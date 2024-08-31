Sungurlu Ayağıbüyük Köyünde bağ bozumu ve üzüm hasadına başlandı.

Ayağıbüyük Köyünün meşhur üzümleri pazarlarda ve ilçenin belirli yerlerinde satışa çıktı.

Toprak yapısı ve iklim özellikleriyle üzüm yetiştirmeye uygun olan köylerin başında gelen Ayağıbüyük köyünde üzüm hasadı başladı. İlçede satışa sunulan lezzetiyle meşhur üzümler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ayağıbüyük köyünde üzüm yetiştiren Ramazan Ambarkütükoğlu, yetiştirilen üzüm salkımlarının tek tek kesilerek kasalara biriktirdiklerini söyledi.

"ÜZÜMLERİMİZ ÇOK LEZZETLİ VE MEŞHURDUR"

Köyde yıllardır üzüm yetiştiriciliği yaptıklarını ifade eden Ramazan Ambarkütükoğlu, üzümlerinin çok lezzetli olduğunu belirtti. Üzümleri Sungurlu merkezinde ve Cumartesi ile Perşembe pazarlarında satışa sunduklarını dile getiren Ambarkütükoğlu, özenle yetiştirdikleri üzümlerin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Yaklaşık 20 dönüm arazi üzerinde üzüm bağlarının olduğunu anlatan Ambarkütükoğlu, “Köyümüz üzüm yetiştirmeye oldukça elverişli. Bende babamdan kalan üzüm yetiştiriciliğini devam ettiriyorum. Özenle yetiştirdiğimiz üzüm çeşitlerimizi hem pekmez yapıyoruz, hem de Sungurlu’da satışını yapıyoruz. Üzümlerimizin tadına bakan bir daha almak istiyor. Ayrıca pekmez satışımız da mevcuttur. İlgi ve alakalarından dolayı Sungurlu hemşehrilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.