Atina’da dün başlayan U 17 Dünya Güreş Şampiyonasında ilimiz antrenörleri serbest güreş milli takımında görev yaparken kadınlarda ise İskilip Belediyespor’dan Özdenur Özmez milli mayoyu giyecekler.

Dün başlayan ve 4 Ağustos pazartesi günü sona erecek U 17 Dünya Güreş Şampiyonası dün grekoromen stil müsabakaları ile başladı. Grekoromende ilimizden isim bulunmuyor. Bu müsabakaların ardından ise kadınlar güreş başlayacak.

Son yıllarda değişik yaş gruplarında kazandığı şampiyonluklarla milli takımın değişmez ismi olan Özdenur 61 kiloda U 17 Dünya Şampiyonasında birinciliği hedefliyor.

Avrupa Şampiyonası final maçında şanssız bir mağlubiyet alarak ikinci olan Özmez bu kez şampiyonluk kürsüsüne çıkmak istiyor.

Özdenur Özmez geçtiğimiz Dünya Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Şampiyonada son bölümde ise serbest stil müsabakaları yapılacak. Milli takımda sporcu olarak Çorum’dan isim olmasa da ilimizden yetişen eski şampiyonlar Yasin Bolat ve Ahmet Peker milli takım antrenörü olarak görev yapıyorlar.