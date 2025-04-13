TRT'de ekranlara gelen 'Teşkilat' dizisinin başrolü Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek vermesinin ardından ünlü dizinin kadrosundan çıkartılmıştı. MESLEKTAŞLARI DA AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞTI

Pusat'a destek veren ve TRT yapımlarında yer alan meslektaşları da aynı kaderi paylaşmıştı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYORDU

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Pusat'ın başına gelenler sonrasında partneri Tolga Sarıtaş ise uzun süredir sessizliğini koruyordu.

'TEŞKİLAT'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANINI PAYLAŞTI

Sarıtaş, uzun süren sessizliği sonunda bozdu. Sosyal medya hesabından reklam yüzü olduğu bankanın reklamını paylaşan Sarıtaş, aynı zamanda 'Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını da yayınladı.

Kaynak: haberler.com