Hemşehrimiz Ayhan Temiz, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne atandı.

Ayhan Temiz, 2010-2011 yılları arasında Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Proje ve İstatistik Şube Müdürü, 2011-2013 yılları arasında aynı yerde Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü olarak görev yapmıştı.

Temiz, Çorum’dan sonra Kayseri’ye İl Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Kayseri’den de İzmir’e İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak atanan Temiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne getirildi.