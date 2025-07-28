Çorum Sungurlulu Uzman Çavuş Levent Karakaya, yakalandığı hastalığa yenilerek vefat etti.

Çingiller köyünden gelme, Akçay Mahallesinde oturan merhum Şefik Karakaya’ın oğlu, merhum Erdoğan ve Oktay Karakaya’ın kardeşi, muhtar Yasin ve sanayi esnaflarından Yalçın Karayel’in dayısı kamyoncu esnaflarından Süleyman Karadoğan’ın damadı Uzman Çavuş Levent Karakaya hayata veda etti.

Uzman Çavuş Levent Karakaya için askeri tören düzenlendi.

Ulu Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra düzenlenen askeri törene Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder ve vatandaşlar ile birlikte ailesi katıldı.