Çorum FK eski futbolcularından Aykut Emre Yakut yeni sezon da Arnavutköy Belediyespor ile devam dedi.

2016-17 sezonunda Sivas Belediyespor’dan Çorum FK’ya transfer olan Aykut Emre Yakın bir sezon kırmızı siyahlı formayı giydi. Andandan Ümraniyespor, Vanspor, Esenler Erokspor, Afyonspor iki sezon Zonguldakspor formalarını giydikten sonra geçtiğmiz sezon ilk yarıda Esenler Erokspor ikinci yarıda ise Arnavutköy Belediyespor takımında oynadı.

Yakut yeni sezon için kulübü ile yeniden anlaştı.