Yeniden Refah Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Yakup Taş, 14 Mayıs seçim çalışmalarına kurum ve esnaf ziyaretleriyle devam ediyor.

Milletvekili Adayı Yakup Taş, Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk’ün ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinde, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın geçmiş dönemde memura, emekliye, asgari ücretliye, çalışana yaptığı zamları hatırlatan Taş, yeni dönemde AK Parti ile yapılan mutabakat metninde engelli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çalışanların, emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk seviyesinin üzerine çıkarılmasını imza altına aldıklarını belirtti.

Yakup Taş’a ziyaretlerinde Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu ve parti teşkilatı da eşlik etti. (Haber Merkezi)