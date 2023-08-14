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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, 3-0'lık Tuzlaspor galibiyetinin ardindan açiklamalarda bulundu.



'Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz 1.lige galip gelerek başlangıç yaptığımız için mutluyuz.' diyen Tam; "Maça dengeli ve kontrollü başladık. Geçiş pasları ile etkili olmaya çalıştık. Erken bulduğumuz gollerle skor üstünlüğünü yakaladık. İkinci golden sonra rakibimiz kalabalık şekilde hücum etmeye başladı. Bu anlarda kazandığımız toplarla hızlı hücum fırsatları yakaladık. Final paslarında isabet sağlayabilsek daha farklı bir sonuç yakalayabilirdik. Rakibimiz genel olarak savunma arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı. Gol fırsatı vermeden maçı tamamlamayı başardık. Bütün oyuncularımı yüksek konsantrasyon ve mücadeleleri için tebrik ederim. Kazanarak sahadan ayrılmak büyük moral oldu. Aynı ciddiyet ile yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı



Takıma transfer takviyesi yapılabileceğini vurgulayan Tam, “Oyuncularımın performansından memnunum. Ama henüz transfer sezonu kapanmadı. Takıma birkaç takviye yapabiliriz” diye konuştu.