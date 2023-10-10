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İYİ Parti Adana Milletvekili, Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş , bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere bugün Çorum'a geliyor.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş bugün ilk olarak saat 11.00’de Sungurlu Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

Saat 13.30’da İYİ Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Türkeş, ayrıca esnaf ziyaretleri düzenleyerek sorun ve taleplerini yerinde inceleyecek.

İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti İl Başkanlığında Türkeş’in katılımı ile düzenlenecek programa tüm partilileri ve Çorum halkını davet etti.