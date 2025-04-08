Azerbaycanlı gazeteci yazar Gülsüm Adilqızı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Sube Başkanı Galip Deniz ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

'KAHRAMANLARIN HİKAYELERİNİ KİTAPLAŞTIRDI'

Gülsüm Adilqızı, ziyarette hem Azerbaycan’ın özgürlük mücadelesinde hem de Türkiye’de şehit düşen askerlerin hayatlarını anlattığı ‘Şehitsiz Vatan Olmaz’ kitabı hakkında bilgi verdi.

‘AZERBAYCAN’DA 1130 ŞEHİT VERİLDİ, 27’Sİ ÇORUMLU’

Adilqızı, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'nın 1918'de Bakü'yü Ermeni çetelerden kurtardığında 1130 şehit verdiğini, yaptıkları araştırmalar sonucu bu şehitlerden 27 tanesinin Çorumlu olduğunun bilgisine ulaştıklarını ifade ederek, Azerbaycan’daki şehitlikte kabirlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Adilqızı, yazdığı kitabın iki kardeş ülkenin mücadele ruhuna katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

GALİP DENİZ’E TEŞEKKÜR ETTİ

Yazdığı kitapları Türkiye’de de ilgili makamlara, şehit yakınlarına, kütüphanelere, STK’lara bağışlayan Adilqızı, şehitlerin aileleri ile de bire bir görüşmeler yaptığını belirterek, Çorum’da bulunduğu sürede kendisi ile yakından ilgilenen Galip Deniz’e de teşekkür etti.

(Gülsüm Adilqızı ziyarette şehit Bekir Eren Deniz ile Azerbaycanlı şehit Afşin Enverli'nin resminin olduğu bayrağı Galip Deniz'e teslim etti)