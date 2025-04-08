Çorum Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısında Encümen ve ihtisas komisyonlarının üyeleri belirlendi.

Toplantıda ilk olarak Encümen üyelerinin seçimini yapıldı. Encümen üyelikleri için CHP grubu Aslan Kaya ve Erkan Özbal’ı, AK Parti-MHP grubu ise Emre Taşdemir, Muhammet Murat Kılıçlı ve Ahmet Yağmur Çırak’ı aday gösterdi. Yapılan gizli oylamada Encümen üyeliklerine Emre Taşdemir, Muhammet Murat Kılıçlı ve Ahmet Yağmur Çırak seçildi.

Toplantıda Plan Bütçe, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonlarına ise şu isimler seçildi:

Plan Bütçe Komisyonu: Mustafa Gökgöz, Erdoğan Cengiz, Ahmet Yağmur Çırak, Nazik Bulut, Ezgi Eşmen Tüfekçi.

İmar Komisyonu: Ubeydullah Ahıskalı, Bilal Selam Özünel, Ali Beyaz, Erkan Özbal, Onur Topkül.

Tarife Komisyonu: Ertuğrul Eren, Mehmet Bilal Karakaya, Ahmet Kurtbaş, Ümit Gökay, Doğan Öksüz.

Toplantıda Enerji Kentleri Birliğinde Çorum Belediyesini temsil edecek üyelerde belirlendi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın doğal üye olduğu Enerji Kentleri Birliğine Çorum Belediyesini temsilen Bilal Selam Özünel ile Selim Güloğlu seçildi.