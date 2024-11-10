Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

"İstiklal Mücadelemize önderlik eden, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, müstesna devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” diyerek açıklamasına başlayan DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Azmi ve cesareti ile milletine liderlik ederek yaşadığı döneme damga vuran Atatürk; yokluklar ve zorluklar içerisinde verdiğimiz İstiklal ve istikbal mücadelemiz yolunda milletiyle birlikte omuz omuza vererek, karşısına çıkan tüm güçlükleri aşmayı başarmış, kurduğu Cumhuriyetle birlikte ülkesinin her alanda ilerlemesini sağlamış büyük bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Damar, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Vatan sevgisi, çalışma azmi ve Türk milletine olan sarsılmaz güveni ile bizlere aydınlık bir geleceğin kapılarını açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en zor anlarda dahi milletine olan güveninden zerre kadar şüphe etmeden, güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini en iyi şekilde göstererek, hayatını milletine adayan bir liderdir.

Yüce Türk Milleti hiçbir zaman Ata'sını, O'nun ilkelerini ve aziz hatırasını unutmamıştır ve unutmayacaktır. 10 Kasımlar Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın, bir kez daha anlamanın günleridir. Bugün bizlere düşen asıl görev, tıpkı milli mücadelede olduğu gibi, bugünde ülkemizin içinde bulunduğu kötü yönetimden kaynaklı buhranlı havadan ülkemizi kurtarmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Hiç dinlemeden yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar” sözünden hareketle ülkemizi ekonomik, sosyal, kültürel, hukuksal, askeri ve teknolojik her alanda hak ettiği noktalara ulaştırmak için çok çalışacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve milletimizin unutulmaz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum.” (Haber Merkezi)