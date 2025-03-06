Çorum’un Osmancık İlçe Devlet Hastanesi’nin B grubu hastane olduğu bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan kaya yaptı.

Kaya’nın verdiği bilgiye göre; Sağlık Bakanlığı C grubu kategorisinde sağlık hizmeti sunan Osmancık Devlet Hastanesi B grubu hastane statüsüne yükseltti.

KADRO ARTTI, EK BİNA YAPILACAK

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Devlet Hastanesi’nin B grubu kategorisine dahnil edilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişim yaptığını ve olumlu sonuç aldıklarını belirterek, yapılan düzenleme ile hastanede hekim kadrosunun 56’ya yükseltildiğini ve eksik olan branşlarda hekimlerin en kısa sürede atanacağını ifade etti. Kaya, “Hastane bünyesinde Sağlık Kurulu oluşturulacak. Mr görüntüleme sistemi kurulacak ve ilave gelecek hekimler için hastane bahçesine ek hizmet binası yapılacak.” dedi.