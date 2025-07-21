Zonguldak’ta aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavga katliama dönüştü. 24 ve 18 yaşındaki iki kardeş ile onları korumaya çalışan 75 yaşındaki babaanneleri hayatını kaybetti.

Olay, Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Halil Can (24) ve Emirkan Köroğlu (18), akrabaları E.K. ile aralarında yaşanan tartışma sonrası kavga etti. Olayın ardından iki aile arasında husumet oluştu.

Dün gece köyde düzenlenen bir düğüne katılan Köroğlu kardeşler, dönüş yolunda E.K.’nın ağabeyi Erdeniz K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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İddiaya göre Erdeniz K., evine gidip aldığı bıçakla Köroğlu kardeşlere saldırdı. O sırada torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu (75) da bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, 2 kardeş ve babaanneleri kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yakınları, ambulansı beklemeden yaralıları özel araçla hastaneye götürmeye çalıştı. Yolda karşılaşılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Halil Can, Emirkan ve Nazmiye Köroğlu kurtarılamadı. Ölüm haberini alan aile yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri, saldırının şüphelisi Erdeniz K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.