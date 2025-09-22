Aileleri bir araya getirerek sosyal yaşama değer katan etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Çorum Belediyesi, babalarla çocuklarını doğayla iç içe keyifli bir hafta sonunda buluşturdu.

Geçtiğimiz haftalarda yoğun ilgi gören Anne-Çocuk kampının ardından, bu kez de “En Baba Kamp” etkinliği düzenlendi. Çorumlu Obası’nda gerçekleştirilen etkinlikte babalar çocuklarıyla birlikte kamp kurdu, oyunlar oynadı, ok attı ve müzik dinletileriyle keyifli vakit geçirdi.

Doğayla iç içe, eğlence dolu kampa çocuklarıyla birlikte katılan babalar, hafta sonunu doğanın huzur veren atmosferinde geçirerek keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılarak ailelerle sohbet eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı konuşmada, “Geçen haftalarda anne-çocuk kampımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi de babalarımızla çocuklarını bir araya getirerek ‘En Baba Kamp’ı düzenliyoruz. Doğayla iç içe, ağaçların gölgesinde, doğanın kalbinde çocuklarımızın yüzündeki mutluluğa şahit olmak hepimiz için çok kıymetli. Anne babaların hayatta en mutlu oldukları an, evlatlarının yüzlerindeki tebessümü görmektir. Rabbim her zaman yüzlerini güldürsün inşallah. Biz çocuklarımızı kültür-sanat, eğitim ve sportif etkinliklerde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kamp da tüm bu alanları bir arada sunan özel bir organizasyon oldu. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.