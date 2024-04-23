Ahlatcı Çorum FK’nın Adanaspor galibiyetinin ardından saha içindeki sevince çocuklarda eşlik etti. Zorlu geçen maçın ardından sahadan 2-0’lık galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı takım futbolcuları ve teknik heyet hakemin bitiş düdüğü ile birlikte saha içinde büyük bir sevinç yaşadılar.

Bu sevince tribünden inen sporcu ve teknik adam çocuklarıda eşlik ettiler. Kırmızı Siyahlı takımın yakaladığı büyük çıkıştaki pah sahibi isimlerinden kaleci Hasan Hüseyin Akınay minik kızı ile antrenör Kenan Aşkan ise çocukları ve yeğenleri ile birlikte galibiyetin sevincini böyle yaşadılar.