Çorum’da Badminton Aday Hakem Kursu açldı. Badminton İl Temsilciliği ve Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen hakem kursu 24-25 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Badminton Federasyonu Eğitmeni Nuray Uysal’ın verdiği hakem kursu ilimiz ve çevre illerden 50 kursiyerin katılımı ile yapıldı.

İlk gün yapılan eğitimlerin ardından ikinci günde ise salonda yapılan eğitimler sonunda 50 kursiyer yazılı sınava girdi. Sınav sonunda başarı olanlar aday hakem olarak müsübakalarda görev almaya hak kazanacaklar.