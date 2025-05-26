Okullar Türkiye Karate Şampiyonasında madalya kazanan sporcular Milli Eğitim Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Karate İl Temsilcisi ve antrenörü Samet Türe ile birlikte Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıkan sporcular ile binlikte Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ettiler. Ziyarete Türkiye Şampiyonu olan Adnan Menderes İlkokulu’ndan Begün Akpınar, Mehmetcik Anadolu Lisesi’nden okullarda üçüncü Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanan Kayra Yağlı, ile sıkletlerinde bronz madalya kazanan Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Kutay Tekin, Mehmetcik Anadolu Lisesi’nden Yiğit Gözübüyük, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Buğra Özeker, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Hatice Sena Çolak, Adnan Menderes İlkokulu’ndan Elif Gökçe Beşikci, Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Furkan Agurtlu, Hayrettin Karaman İmam Hatip Ortaokulu7ndan Yusuf Seha Korkmaz katıldılar.

İl Temsilcisi Samet Türe çalışmaları ve katıldıkları şampiyona hakkında bilgiler verdi ve destekleri için Cemil Çağlar’a teşekkür etti. Çağlar ise eğitim ve öğretimin yanında sportif faalieyetlerin gençler için çok önemli olduğunu belirterek Karate branşında elde edilen başarılardan dolayı Türe ve sporcuları tebrik etti. Ziyaret sonunda ise başarılı sporculara değişik hediyeler verdi.