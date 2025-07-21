Bartın’da yapılan Analig Badminton bölge birinciliğinde Çorum kız ve erkek takımları birinci olarak yarı final grubuna yükseldiler. 18-20 Temmuz tarihleri arasında Bartın’da yapılan Analig Bölge birinciliğinde Çorum takımları antrenörler Bayram Aydın ve Merve Nur Yetişken yönetiminde kız takımı Selen Çınar, Aysu Tuana Zor, Beren Korucu, İlayda Şenoğlu ve Elif Naz Uzun, erkek takımı ise Ahmet Selim Turpoğlu, Ahmet Said Topuz, Eymen Çınar ve Sefa Mucur’dan oluşan kadrosu ile mücadele ettiler.

Kızlarda A grubunda Çorum ile birlikte Bolu, Kastamonu, Karabük mücadele ederken B grubunda Sinop, Bartın ve Zonguldak, C grubunda ise Amasya, Samsun ve Düzce mücadele etti. Kız takımı grupta üç maçını da kazanarak birinci olarak yarı final grubuna yükseldi.

Erkeklerde on takım üç grupta mücadele etti. A grubunda Amasya, Bolu, Karabük ve Bartın, B grubunda Kastamonu, Düzce ve Zonguldak, c grubunda ise Çorum, Samsun ve Sinop mücadele etti. Çorum takımı gruptan birinci olarak çıkmayı başardı.

Badminton antrenörü Bayram Aydın kız ve erkek takımlarının bölge birincisi olarak yarı finale yükseldiğini şimdiki hedeflerinin ise 15-17 Ağustos tarihlerinde Erzurum’da yapılacak olan yarı finalleri olduğunu söyledi.