Çorum FK’nın büyük uğraşlar sonucu anlaştığı Samudio’yu ellerinden kaçıran Amedspor’da üzüntü var. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak kimsenin haberi olmayan bu transferin sosyal medyada yayınlanması ile futbolcuyu ellerinden kaçırdıklarını söyledi.

Amedspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Biz Samudio'ya talip olduğumuzda hiç kimsenin haberi yoktu. Sosyal medyada paylaşıldı ve Çorum inanılmaz paralar verdi. Oyuncu da parayı seçti. Takımda geçen sene katkı sağlamamış yabancı oyuncular var onlarla yolları ayırmak istiyoruz Fakat oyuncular yanaşmıyor. FIFA devreye giriyor."