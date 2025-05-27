Badminton Aday Hakem Kursu yapılan yazılı sınav ile sona erdi.

Badminton İl Temsilciliği tarafından ilimiz hakem sayısını artırmak amacı ile atılan aday hakem kursu hafta sonunda yapıldı.

52 kursiyerin katıldığı kursu Hakem Eğitmedi Nuray Uysal gözetiminde tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda sinevizyon eşliğinde verilen derslerin ardından kurs pazar günü Tevfik Kış Spor Salonunda uygulamalı eğitim ve yazılı sınav ile sona erdi.

Kurs sonunda yapılan yazılı sınav sonuçlarında başarı olun adaylar hakem olmaya hak kazanacaklar.