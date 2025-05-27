Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir gümüş bir bronz madalya kazandılar.

İl birinciliğinin ardından Ankara’da yapılan bölge birinciliğinde dereceye girerek Samsun’da yapılan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Çorumlu sporcular iki madalya kazandılar.

Samsun’da yapılan minik erkeklerde 40 sporcunun mücadelesi sonunda Çorum’dan Mehmet Ertuğrul Dinçarslan ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yıldız Kızlar takım birinciliğinde ise 17 takımın mücadelesi sonunda Fatma Gül Akdaş, Doğa İdeci, Işılay Beril Kaya’dan oluşan Çorum takımı ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kulüp Başkanı Erkan Teryakiğlu ata sporu okçuluğun gelişimi ve yayılması için yaptıkları çalışmalar sonunda kazanılan bu başarıların son derece önemli olduğunu belirterek ‘Asıl amacımız gençlerimize kültürümüzü, adaleti, saygı ve sevgiyi aşılamak. Bu yolda bizlere destek olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür ederiz’ dedi.