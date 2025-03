Badminton İl Temsilciliğine Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi ve milli takım antrenörü Eren Murat Güngör atandı.

Güngör resmi yazının gelmesinin ardından yaptığı paylaşımda kendisini bu göreve layık gören Federasyon Başkanı Ercan Yıldız ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Eren Güngör açıklamasında şunları söyledi: ‘Badminton, ülkemizde ve dünyada her geçen gün gelişen, büyük bir emek ve disiplin gerektiren bir branş. Bu sporu ilimizde daha da yaygınlaştırmak, altyapıyı güçlendirmek, gençlerimizi badminton ile tanıştırarak başarılı sporcular yetiştirmek adına büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım. Bu doğrultuda, badminton camiamızla birlikte uyum içinde çalışarak ilimizde branşımızın daha ileriye taşınması için elimden gelenin en iyisini yapacağımı belirtmek isterim.

Önümüzdeki dönemde, badmintonun her yaş grubundan daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak, antrenör ve sporcularımıza daha iyi imkanlar sunabilmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar elde edebilmek adına projeler üretmeye, etkinlikler düzenlemeye ve iş birlikleri geliştirmeye odaklanacağım. Bu süreçte tüm sporcu kardeşlerimle, antrenörlerimizle, kulüplerimizle ve badminton ailesinin her bireyi ile el ele vererek güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bu görevi bana layık gören herkese tekrar teşekkür ediyor, badmintonun ilimizde daha güçlü bir noktaya gelmesi için azim ve kararlılıkla çalışacağım’ dedi.