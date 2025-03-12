Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçının biletleri satışa çıktı.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre maçta bilet fiyatları Özel VİP B tribün 300 lira VİP A tribün 150 lira maraton tribünü 100 lira misafir tribün biletleri ise 100 liradan satışa çıkarıldı.

Maçta iki kale arkası ile birlikte VİP D, sağ ve sol kapalı tribünler kapalı olacak.

VİP D ve Sağ Sol Kapalı tribün kombineleri VİP A’dan giriş yapacak.

Kuzey ve Güney kale arkalarından bilet alan taraftarlar ise maraton tribününden giriş yapacaklar.

65 yaş üstü taraftarlar için ücretsiz bilet uygulaması maraton tribününden bu maçtada devam edecek.