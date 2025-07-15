Badminton'da yeni şampiyonlar yetişmeye devam ediyor.

İstanbul'da yapılan Uluslararası Youth Open 2025 turnuvasında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcuları bir gümüş iki bronz madalya kazandılar.

9-13 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Youth Open 2025" uluslararası badminton turnuvasında, U 11, U 13, U 15 ve U 17 kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcularından Yağmur Koçak U 15, Kıvanç Gökgöz ve Çağan Boyar U 13 kategorilerinde mücadele ettiler.

Kıvanç Gökgöz turnuvayı iki madalya ile tamamladı. U 13 tek erkeklerde mücadele eden Kıvanç Gökgöz üçüncü olarak bronz madalya kazanırken U 13 çift erkeklerde Çağan Boyar ile birlikte mücadele eden Kıvanç Gökgöz bu kategoride de ikinci olarak ikinci bronz madalyasını kazandı.

U 15 karışık çiftlerde mücadele eden Yağmur Koçak Erzincan'dan Kağan Erçetin ile birlikte finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Badminton Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Barış Boyar sporcularının uluslararası organizasyonda gösterdikleri bu başarılı performans ile ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiklerini belirterek hepsiyle gurur duyduğunu söyledi.

Boyar başarıda emeği geçen tüm teknik ekibe özverili çalışmaları ile bu katılımı mümkün kılan federasyon çalışanlarına ve yönetimine teşekkür etti.

Boyar her zaman olduğu çalışmalarında her zaman yanlarında olan Kaymakam Furkan Duman, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyyaz Demirkan, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan ile Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'a teşekkür etti.