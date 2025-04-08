Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çorum Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada madalyalar sahiplerini buldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda 40 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Yıldız Kızlar: 1. Ayşe Tuana Zor, 2. Selen Çınar, 3. Elif Naz Uzun. Küçük Kızlar: 1. Yağmur Koçak, 2. Işıl Banu Ulkuhan,. 3. Emine Su Eliağır. Eylül Serra Kütük. Küçük Erkekler: 1. Kıvanç Gökgöz, 2. Ahmet Selim Turpoğlu, 3. Çağan Boyar, Hasan Ege Şentürk. Minik Erkek: 1. Muhammed Fatih Uslu, 2. Alptuğ Özüdoğru, 3. Furkan Eliağır, Miraç Alp eker. Minik Kızlar: 1. Buğlem Töremiş, 2. Zümra Yılmaz, 3. Derin Uysal. Yıldız Erkekler: 1. Haşim Kağan Töremiş, 2. Engin Makineci, 3. Furkan Alnıdelik, Mubap Şerbetci.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu tarafından verildi. Velidedeoğlu ayrıca Badminton İl Temsilcisi Eren Murat Güngör’e plaket verdi.