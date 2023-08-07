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Analig Badminton’da erkek takımı yarı final grubunda ikinci olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

1-3 Haziran tarihleri arasında Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan Badminton yarı final grubunda Çorum takımı İl Temsilcisi Bayram Aydın’ın kafile başkanlığında Yakup Talha Şerbetçi, Ömer Efe Çalıkuşu, Gökhan Alnıdelik ve Kutay Gökgöz’den oluşan kadrosu ile mücadele etti.

12 takım dörderli üç grupta mücadele etti. Çorum takımı C grubunda Erzincan, Hakkari ve Ağrı ile yer aldı. Grupta Ağrı ve Hakkari’yi 5-0’lık sonuçlarla geçen Çorum takımı Erzincan’a ise yarı finalde olduğu gibi yine 3-2 yenilerek grup ikincisi oldu.

Çorum Badminton takımı 15-18 Ağustos tarihlerinde Kuşadasında yapılacak olan Analig Badminton Türkiye finallerinde kürsüye çıkmak için mücadele edecek.