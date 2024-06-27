9-11 Yaş Türkiye Badminton Şampiyonası dün Yeni Spor Salonunda başladı.

Şampiyonada 39 ilden 137 kulüpten toplam 509 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın teknik toplantısı dün sabah saatlerinde Yeni Spor Salonu Toplantı Salonunda yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Federasyon Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar ile Federasyon ve MHK yetkilileri, Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın ile illerin antrenörleri ve idarecilerinin katıldığı toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tüm misafirlere hoş geldiniz dedi ve şampiyonanın Türk Badmintonuna yeni yıldızlar kazandırmasını diledi.

Daha sonra Türkiye Şampiyonasının programı belirlendi ve ardından müsabakalara geçildi.

Türkiye Şampiyonasına Çorum ile birlikte Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bitlis, Burdur, Bursa, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Kütahya, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinden 509 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyona için görevli idareci, antrenör ve sporcu velileri ile 750 misafire ev sahipliği yapan Türkiye Şampiyonası pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek.

Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporculara başarı dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da Çorum'un bir spor şehrine dönüştüğünü, birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapıldığını belirterek, organizasyonun sporcular ve Çorum için hayırlı olmasını temenni etti. Türkiye Şampiyonasında Osmancık ve Çorum’dan toplam 22 sporcu madalya mücadelesi veriyor.