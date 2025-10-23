Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 3. toplantısı yapıldı.

Bağımlılıkla mücadelede etkili stratejilerin belirlenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi amacıyla Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda,

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) yetkilileri, kurumlarınca yürütülen proje, etkinlik ve faaliyetler hakkında kurul üyelerine sunum yaptı. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri, metruk binalara yönelik sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm toplumun ortak çabasıyla yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Vali Çalgan, “Bağımlılık, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eden, sosyal yapıyı zedeleyen ciddi bir sorundur. Bu nedenle mücadelemiz; eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda eşgüdüm içinde yürütülmelidir” dedi.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü bilinçlendirme seminerleri, sportif ve sanatsal atölye çalışmalarının gençleri koruma noktasında önemli katkılar sunduğunun altını çizen Vali Çalgan, “Bu mücadelede başarı; sürekli eğitim, güçlü koordinasyon ve sahada etkili uygulamalarla mümkündür. Özellikle gençlerimiz için tehdit oluşturan metruk yapıların tespiti ve denetimi kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının daha da yoğunlaştırılacağını vurgulayan Vali Çalgan, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte büyük sorumluluk taşıdığına vurgu yaparak, “Toplumun her kesimiyle el ele vererek bağımlılıkla mücadelede daha güçlü adımlar atacağız. Bu bir görev değil, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Emniyet ve jandarma birimlerinin uyuşturucuyla mücadelede etkin bir şekilde görev yaptığını ifade eden Vali Çalgan, bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Yeni projeler geliştirilmesi çağrısı yapan Vali Çalgan, “Artık okullar açıldı, eğitim süreci devam ediyor. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını verimli şekilde geçirebileceği yeni projeler geliştirmeliyiz. Bir genç bir faaliyet içinde yer almalı, kendini meşgul etmeli ki yanlış bir yola sapmasın. Bu noktada sportif ve sanatsal etkinlikler son derece önemli. Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, gençlerimizin boş zamanlarını faydalı uğraşlarla değerlendirmelerini sağlamalıyız” şeklinde belirtti.

Vali Çalgan, bağımlılıkla mücadele çalışmalarından ve yapıcı iş birliklerinden dolayı tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Toplantıda, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken yeni tedbirler, yapılması gereken çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.

