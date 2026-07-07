Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 2. Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; bağımlılıkla mücadele kapsamında kentte yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca Gümrük İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Yeşilay Çorum Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar ile planlanan projelere ilişkin sunumlar yapıldı.

Vali Çalgan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Bağımlılık; bireylerin sağlığını, aile yapısını ve toplumsal huzuru tehdit eden önemli bir sorundur. Bu nedenle eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.